Paura in un ospedale napoletano, vigilante minacciato e picchiato dal figlio di una paziente

Ospedale del mare, vigilante aggredito dal figlio di una paziente che voleva entrare in reparto Cronaca 8 Giugno 2021

Ennesima aggressione in un ospedale napoletano, è la terza in meno di una settimana. Questa volta vittima della furia dei parenti di un paziente, è stato un vigilante.

I fatti sono accaduti la notte scorsa a Ponticelli, all’ospedale del Mare. Il figlio di un paziente, come riportato da Il Mattino, pretendeva di raggiungere la madre in reparto, nonostante le norme anti-contagio vietino ad esterni di entrare all’interno dell’ospedale per non mettere a rischio la salute dei pazienti.

A quel punto l’uomo ha aggredito il vigilante ed è fuggito. La guardia giurata ha riportato lesioni ritenute guaribili in un solo giorno. L’uomo, rintracciato risponderà di violenza ad incaricato di pubblico servizio.