De Laurentiis annuncia l'addio di Gattuso al Napoli: "Salutami moglie e figli" Calcio Napoli 24 Maggio 2021

Il Napoli è fuori dalla Champions League dopo il pareggio in casa con il Verona. La delusione è stata fortissima, il presidente non perde tempo e annuncia la separazione dal tecnico. Aurelio De Laurentiis silura Rino Gattuso sui social.

Il presidente De Laurentiis saluta Gattuso con un tweet, senza lasciargli nemmeno la possibilità di parlare in tv a causa del silenzio stampa imposto proprio in seguito a un duro sfogo dell’allenatore. Criticò aspramente la società che, a suo dire, non lo aveva difeso dagli attacchi – anche personali – ricevuti nel momento peggiore della stagione e per aver sondato altri allenatori, lasciando filtrare l’ipotesi dell’esonero imminente. Un boccone amaro che ‘ringhio’ non mandò giù reagendo d’istinto.

“Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”.