Chiara muore a 18 anni: era la figlia di Fabrizio Meoni, scomparso in un incidente Cronaca 23 Maggio 2021

È somparsa a soli 18 anni, in seguito a una malattia, Chiara Meoni, figlia di Fabrizio Meoni, il campione di moto morto nel 2005 durante la Parigi-Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte.

A dare la notizia della morte della giovane Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo), comune dove vive la famiglia Meoni. Il sindaco ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino. «Cara Chiara – scrive Agnelli su Fb – sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui».

L’intera comunità, molto affezionata alla famiglia del campione, si è stretta intorno alla mamma Elena e al fratello Gioele. Ininterrotto l’omaggio di motociclisti che stanno arrivando a Castiglion Fiorentino da tutta Italia. Fabrizio Meoni era molto impegnato nella solidarietà, la morte della figlia ha provocato sconcerto anche nei tanti volontari di “Solidarietà in buone mani” che da anni si adopera per realizzare opere di bene soprattutto in Africa e in Peru.