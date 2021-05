0 Facebook Pomeriggio 5, gaffe epica di Barbara d’Urso: fa gli auguri in diretta, ma l’artista è morto Spettacolo 14 Maggio 2021 00:38 Di redazione 1'

Barbara d’Urso, chiudendo la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, quella di giovedì 13 maggio 2021, è stata protagonista di una gaffe. Fortunatamente ha fatto in tempo a correggersi in diretta, con tanto di scuse al pubblico e alle persone chiamate in causa, vale a dire Tony Renis e Little Tony.

E’ stata proprio l’omonimia delle due star ad avere tratto in inganna la conduttrice campana, la quale ha scambiato i due, spedendo gli auguri di buon compleanno alla persona sbagliata.

Esattamente 83 anni fa nasceva Tony Renis. Non certo Little Tony, che tra l’altro è venuto a mancare il 27 maggio 2013: “Amici, oggi compie 83 anni, il grandissimo ‘zio’ Little Tony…”, ha annunciato Barbara, con enfasi. Subito dopo Barbarella ha capito di essere incappata in una gaffe epica. “Mio Dio, no… No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene”, ha corretto rapidamente il tiro.