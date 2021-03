0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 1573 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 30 Marzo 2021 17:18 Di redazione 1'

Sono 1.573 i nuovi casi di positivita’ al Covid-19 registrati oggi in Campania su 15.289 tamponi molecolari effettuati. Lo comunica l’Unita’ di crisi della Regione Campania che nel bollettino ordinario suddivide le positivita’ in 1.196 asintomatiche e 377 sintomatiche. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati anche 5.286 tamponi antigenici.

Nel report sono segnalati anche 64 decessi, 28 quelli avvenuti nelle ultime 48 ore, e 2.837 guarigioni. Da inizio pandemia in Campania si sono avuti 5.325 morti e 235.743 persone guarite. Sul fronte posti letto in regione si contano 163 pazienti ricoverati nelle terapie intensive, la disponibilita’ e’ di 656, e di 1.587 presenti in area non critica. In questo caso la disponibilita’ tra covid e offerta privata, e’ di 3.160 posti. Tutti i dati sono aggiornati alle 23:59 di ieri lunedi’ 29 marzo.

