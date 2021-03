0 Facebook Le prime parole di Gianni Morandi dopo ​l’incidente: “Più dura del previsto” Cronaca 18 Marzo 2021 08:28 Di redazione 2'

Dopo sei giorni dal brutto incidente Gianni Morandi ha rotto il silenzio, attraverso i social. “E’ più dura del previsto”, ha fatto sapere il cantante.

A causa dell’incidente del quale è rimasto vittima in campagna è ricoverato da una settimana nell’ospedale di Cesena, per le ustioni alle mani e alle gambe che si è procurato cadendo nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie nella sua tenuta.

“17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club“, ha scritto il cantante sulle sue pagine Instagram e Facebook, pubblicando il video di Sinisa Mihajlović e dei giocatori del Bologna che, prima di una seduta di allenamento, hanno voluto salutarlo con affetto. “Ciao Gianni – dice nel video il tecnico del Bologna – prima dell’allenamento un grande in bocca a lupo di pronta guarigione anche se ci siamo sentiti e so che stai bene e speriamo che esci prima possibile e che di nuovo ci vieni a trovare. Ti vogliamo bene”.

Tra gli hashtag anche #èpiùduradelprevisto, #ustioni e cita il Centro grandi ustionati di Cesena. Un post che in ogni caso rincuora i fan, che da più giorni non avevano notizie dirette da parte del cantante.