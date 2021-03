0 Facebook ​Barbara D’Urso su tutte le furie: “Disgraziata, mi prendo la responsabilità di quello che dico” Spettacolo 17 Marzo 2021 20:51 Di redazione 2'

Tensione in studio oggi a Pomeriggio 5. Tra i vari vasi affrontati da Barbara D’Urso in trasmissione si è parlato di quello del neonato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli con gravi ustioni.

I genitori del neonato, di 46 e 36 anni, sono stati arrestati, con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime.

Barbara D’Urso, in collegamento con i medici di Napoli che stanno curando il piccolo, sbotta in diretta: “Una madre disgraziata, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Ho letto, tra le ipotesi al vaglio, che il bimbo potrebbe essere stato lavato con acqua bollente. Ma come si fa a permettere a una donna di rimanere gravida, anche se ovviamente è suo diritto, quando in passato a lei e al marito era già stata tolta la potestà di altri due figli”.

Poi, i medici del Santobono hanno spiegato:“Sono presenti lesioni cutanee, ma non abbiamo elementi di sicurezza riguardo alla dinamica. Stiamo effettuando delle procedure un po’ invasive. Ma ancora nessuna un’operazione, perché il bimbo deve essere stabilizzato”.

Barbara D’Urso ha concluso dicendo: “Ancora non è chiara la dinamica, giustamente la priorità adesso è salvare il bambino”.