Gigi D’Alessio ospite a Sanremo: “Sul palco con me un pezzo di Napoli”

Gigi D’Alessio, noto cantautore partenopeo, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, questa sera su Rai 1. Il cantante si è esibito insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay nel brano ‘Guagliune’.

Il brano è dedicato a tutti i ragazzi della periferia di Napoli, che lottano per uscire da situazioni difficili. Gigi aveva già annunciato la sua partecipazione sul suo profilo Facebook, postando una foto “Questa sera torno ospite sul palco dell’Ariston e porto con me un pezzo di Napoli”.

Il cantante infatti ha calcato il palco dell’Ariston con un gruppo di giovani talenti partenopei, amati ed apprezzati soprattutto dal pubblico giovanile e ha ringraziato il conduttore e padrone di casa Amadeus: “Grazie per aver dato la possibilità a questi ragazzi che non hanno nulla di calcare il palco dell’Ariston ed essere qui per il 71esimo Festival di Sanremo”.

Tanta Napoli in questo Festival 2021 anche se in gara mancano artisti partenopei. Le note di D’Alessio hanno caratterizzato anche la prima serata con l’esibizione di Arisa, che gareggia con una canzone, ‘Potevi fare di più’, scritta proprio da Gigi D’Alessio.

Ma il capoluogo partenopeo avrà ampio spazio anche nella serata di domani, dedicata alle cover. Ermal Meta,ha deciso di affiancarsi alla Napoli Mandolin Orchestra e Fiorello duetterà con Enzo Avitabile rendendo omaggio al grande Renato Carosone.

Oltre la musica anche il talento e la bellezza partenopee arrivano sul palco dell’Ariston Amadeus sarà infatti affiancato nella conduzione da nella conduzione da Serena Rossi, reduce dal successo di ‘Mina Settembre’.