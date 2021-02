0 Facebook Il Governo Draghi ottiene la fiducia al Senato: 262 voti a favore, 40 contrari, 2 gli astenuti Politica 18 Febbraio 2021 00:23 Di redazione 1'

Il Senato accorda la fiducia al governo Draghi con 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti.

A votare contro il governo Draghi sono stati 15 senatori del M5s, mentre 8 sono assenti e non hanno partecipato al voto. In aggiunta, fra i contrari, ci sono i 19 parlamentari di Fratelli d’Italia, tutti i componenti del gruppo a Palazzo Madama, come annunciato