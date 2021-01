0 Facebook Incidente mortale a Napoli, centauro si schianta con lo scooter contro un bus Cronaca 24 Gennaio 2021 00:33 Di redazione 1'

Tragico incidente sabato sera, attorno alle 20.30, a Quarto. Un uomo in sella al proprio scooter ha perso la vita dopo essersi scontrato con un bus della Ctp, in zona corso Italia.

Resta da chiarire la dinamica dell’impatto tra la moto e il pullman infatti non è ancora chiaro se a bordo oltre al conducente ci fossero passeggeri di una delle linee che di solito effettua la tratta.

Per il centauro i soccorsi si sono rivelati inutili mentre l’autista del bus è apparso sotto choc dopo l’incidente. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri e due ambulanze.