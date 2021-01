0 Facebook Piccola balena ferita si arena nel porto di Marina Piccola Cronaca 14 Gennaio 2021 21:24 Di redazione 2'

Una giovane balena, entrata nel porto di Marina Piccola a Sorrento è rimasta bloccata nei pressi delle scogliere. Il cetaceo è stato sospinto verso le barriere portuali dal mare mosso, la balena è stata avvistata da alcuni cittadini: sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera guidati dal comandante Enrico Staino.

Piccola balena ferita si arena nel porto di Marina Piccola

La balena, grazie al loro aiuto, ha poi preso il largo mentre un cameriere del bar Fauno, Francesco Pane, è riuscito anche a filmare la scena, postata poi su internet. Il tratto tra Marina Grande e Marina Piccola un tempo era la rotta preferita dei tonni, tanto da far soprannominare la “Tonnarella” una sua zona, ma assistere a uno spettacolo come quello di oggi è davvero inusuale.

Poco fa si è appreso che non ce l’ha fatta la balenottera. Lo comunica l’Area Marina Protetta di Punta Campanella a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai sub della Capitaneria di Porto di Sorrento. La carcassa del mammifero e’ stata individuata a circa 20 metri di profondità. Sul posto anche la Stazione zoologica Anton Dohrn, oltre la Capitaneria e l’Area Marina Protetta. Si attende l’Asl per organizzare il difficile recupero dell’animale. Ieri si era tentato il soccorso del cetaceo nella speranza che riuscisse a riprendere il largo, ma cosi’ non e’ stato.

IL VIDEO