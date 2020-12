0 Facebook Tragedia a Nocera, trovato morto in casa: i vicini ​si lamentavano per il cattivo odore Cronaca 23 Dicembre 2020 15:38 Di redazione 1'

Tragedia a Nocera Inferiore, dove un uomo di 80 anni è stato ritrovato morto all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal cattivo odore che fuoriusciva dall’abitazione dell’anziano.

Tragedia a Nocera, trovato morto in casa: i vicini ​si lamentavano per il cattivo odore

I condomini quindi hanno contattato i carabinieri, che insieme ai Vigili del Fuoco, sono giunti sul posto. I pompieri dopo aver forzato la porta e fatto irruzione nella casa, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

L’ottantenne abitava da solo nella casa in via Astuti e non si esclude che fosse morto già da diversi giorni.