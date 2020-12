0 Facebook Donna scomparsa a Salerno, Antonietta Ragosta è sparita senza lasciare traccia: ​il cellulare spento nella notte Cronaca 16 Dicembre 2020 13:38 Di redazione 1'

Momenti di apprensione a Salerno per la scomparsa di Antonietta Ragosta, di cui non si hanno notizie da ieri e che non è rincasata nella sua abitazione di via Allende a Salerno.

La donna ha 66 anni è uscita da casa e poi si è messa alla guida della sua auto, una Lancia Y di colore beige chiaro targata CM720BF. Le ricerche delle forze dell’ordine sono concentrate a Giffoni Sei Casali. Questa notte alle 4 il cellulare della donna ha agganciato le celle di Giffoni per poi spegnersi.

Partecipano alle operazioni di ricerca la polizia di Stato, i carabinieri, i vigili urbani di Giffoni Sei Casali e i vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno. Chiunque avesse notizie è invitato a contattare i numeri di emergenza 112,113.