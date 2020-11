0 Facebook Guendalina e i video intimi sul web: “Girano filmati con sei uomini, sei donne” Spettacolo 24 Novembre 2020 00:07 Di redazione 2'

Non ha fine la vicenda di Guendalina Tavassi. Due giorni fa il telefono dell’opinionista tv è stato hackerato e il suo iCloud è stato rubato così sono finiti in rete alcuni video privati della 34enne in pose bollenti. Dopo aver denunciato tutto alla Polizia postale, la Tavassi ha invitato i suoi follower a fermare la catena della condivisione. I filmati infatti sono stati diffusi nei gruppi WhatsApp e Telegram.

A quanto pare però non tutti i filmati che stanno girando sono autentici. La stessa Guendalina ha raccontato:

“Ci sono ovviamente tantissime teste di ca… che scrivono insulti, vanno nelle chat a scrivere mi….te. Fanno anche video, mettono in rete video in cui non sono io la persona che si vede. Ad esempio c’è una ragazza che mi assomiglia e che fa un nome ma non sono io. Così come non sono io quella che si vede con altre sei persone. Ce ne sono tantissimi finti”

Nei video rubati di Guendalina, che la stessa ha realizzato e inviato al marito quando questi era lontano da casa per impegni di lavoro, la Tavassi si lascia andare alla libido. “Cercherò di andare avanti e far finta di niente e sperare che questa cosa finisca al più presto. Ringrazio tutti per il sostegno ricevuto. Ho denunciato tutto, ora non posso fare più niente se non invitarvi a non condividere questi video”. La Tavassi è preoccupata soprattutto per i suoi tre figli: Gaia, 17 anni, Chloe, 7 e Salvatore, 4. Momento difficile pure per il marito, l’imprenditore campano Umberto D’Aponte, che ha scelto di chiudere il suo account Instagram dopo che è scoppiata la bufera.