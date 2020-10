0 Facebook Michelangelo Tommaso di Un Posto al Sole nella bufera: “E’ una truffa, non date retta, non lo fate” Spettacolo 30 Ottobre 2020 22:10 Di redazione 2'

Michelangelo Tommaso, Filippo in “Un Posto al Sole”, è al centro di una truffa che porta il suo nome. L’attore ha subito messo in allarme le persone che seguono i suoi social. In pratica i truffatori si fingono infatti personaggi celebri e promettono premi o donazioni fasulle. Il vincitore, per ottenere il fantomatico premio, dovrà fornire i suoi preziosissimi dati, anche se in alcuni casi viene richiesto addirittura del danaro per sbloccare il falso pagamento.

Michelangelo ha da poco postato un video, dove ha messo in allarme i suoi fan ha voluto subito rilasciare una dichiarazione per chiarire cosa stesse accadendo, queste le sue parole: “Attenzione, mi hanno detto che stanno girando dei messaggi su Facebook in cui sembrerebbe che io faccia promesse di denaro. Non è vero! Non è così, non date retta non aprite, non accettate non mettete i vostri dati!”.

Tale modalità di truffa è molto presente in rete in questi giorni e sta coinvolgendo diversi vip. Il caso più celebre è stato quello che ha visto coinvolti, a loro totale insaputa, Fedez e Chiara Ferragni. I truffatori, fingendosi la celebre coppia, promettevano un premio di migliaia di euro ai fan che avessero risposto correttamente a una domanda posta dal profilo truffaldino.

In un successivo video, postato sul suo profilo Instagram ufficiale, Michelangelo Tommaso ha precisato che il messaggio spam che prometteva 500 euro ai malcapitati, proveniva effettivamente dalla sua pagina ufficiale di Facebook. Si tratterebbe quindi di un fenomeno di phishing. Difficile stabilire se il profilo di Michelangelo Tommaso sia stato vittima di hackeraggio o infettato da un virus.