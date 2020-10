0 Facebook Mario Forti dopo l’annuncio della malattia, ricoverato per Covid Cronaca 21 Ottobre 2020 21:30 Di redazione 2'

Mario Forti positivo al Covid-19. Il cantante napoletano ha comunicato qualche giorno fa di aver contratto il Coronavirus, che si è manifestato con sintomi abbastanza forti.

Ieri però la febbre è peggiorate e per Mario è stato necessario il ricovero presso il Campus biometrico di Trigoria a Roma. Forte, dal suo letto d’ospedale, ha voluto lanciare un appello rivolto a tutti i negazionisti.

Mario Forti dopo l’annuncio della malattia, ricoverato per Covid

In un’intervista rilasciata a NapoliToday, Mario ha dichiarato di sentirsi molto debole, nonostante le sue condizioni di salute stiano piano piano migliorando.

Si mostra forte il cantante e ricorda il periodo in cui ha lottato contro il cancro: “Ognuno di noi sta combattendo una battaglia, chi piccola chi grande. Io ne ho combattuta una davvero grande cinque anni fà perché un cancro a 25 anni ti toglie il respiro, a te e chi ti sta intorno. Sai cosa ti dico? Che c’è qualcuno che mi mette lo sgambetto, ma Dio e sempre accanto a me. Quindi non sono solo, perché affianco a me ho il mio compagno di sempre, Gesù, che veglierà su di me e sulla mia famiglia”

L’appello del cantante

Il cantante ha invitato tutti a fare attenzione e non abbassare la guardia: “Il virus ha colpito da un giorno all’altro, senza preavviso. Mi sentivo pieno di forza il giorno prima, il giorno dopo mi sono ritrovato in ospedale senza respiro”,

“Voglio dire che noi siamo il futuro del mondo siamo i futuri papà e mamma quindi abbiamo il diritto di donare un mondo migliore ai nostri figli. Ma dobbiamo incominciare da noi stessi ad avere più responsabilità, dobbiamo essere migliori”, ha concluso Mario.