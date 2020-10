0 Facebook Caos nella notte al Grande Fratello Vip, interviene la regia. “Finitela, è vietato” Spettacolo 14 Ottobre 2020 17:55 Di redazione 1'

Caos nella casa del Grande Fratello Vip. Come è noto fin dalle primissime edizioni del programma, i concorrenti all’interno della casa hanno il divieto di parlare di alcuni argomenti. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, i protagonisti dello show hanno vissuto un periodo d’isolamento in albergo prima dell’ingresso nel reality. I concorrenti di ciò che hanno fatto e vissuto in questa fase preparatoria non devono assolutamente proferire parola.

Durante una conversazione notturna tra alcuni inquilini, deve essere trapelato qualcosa di troppo, perché la regia ha immediatamente diffuso un avvertimento in filodiffusione. “Al pubblico a casa non interessa cosa è successo in hotel” ha detto uno degli autori.

Il GF accusato di censura

I ragazzi hanno subito interrotto le loro chiacchiere sull’argomento tabù. Anche i concorrenti finiti nel cucurio hanno sentito il rimprovero da parte degli autori e si sono chiesti cosa stesse accadendo dall’altra parte. Sui social sono esplose le polemiche. Il pubblico, incuriosito, ha accusato il Grande Fratello di censura.