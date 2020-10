0 Facebook Juve-Napoli, per Governo e Cts decide l’Asl ma Agnelli e Salvini: “Rispettare le regole” Calcio Napoli 5 Ottobre 2020 00:14 Di redazione 3'

“Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilita’ dell’Autorita’ Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”. Lo afferma in una nota il Comitato tecnico scientifico a proposito della partita Juventus-Napoli.

Andrea Agnelli, Presidente della Juventus

“De Laurentiis mi ha scritto un messaggio proponendo di rimandare la partita. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti e c’e’ un protocollo chiaro, secondo me ben fatto, che noi abbiamo osservato”. Cosi’ il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervistato da Sky Sport. “C’e’ un protocollo della Figc che rimanda a una circolare del ministero della Salute approvato dal comitato tecnico-scientifico. Un protocollo che la Juventus ha rispettato”. La Juve vincera’ 3-0 a tavolino? “Preferisco vincere sul campo, sempre”, la risposta di Agnelli .

Pierpaolo Sileri, vice Ministro della Sanità

“E’ la Asl che decide, che individua il rischio ponderato dei contatti stretti e decide se questi devono stare in quarantena o no”. Lo ha detto Pierpaolo SILERI, vice ministro della Salute, intervenuto a “Non e’ l’Arena” su La7.

Roberto Speranza, Ministro della Sanità

“E’ gia’ deciso che Juve-Napoli non si giochera’. Ma parliamo troppo di calcio, lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento pero’ sono altre: e’ il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del Paese. Un po’ meno calcio e un po’ piu’ scuola, se possibile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in Piu’.

Lo striscione fuori al San Paolo

“Il vero virus si chiama Juventus, amuchina su Torino”. E’ questo il testo dello striscione esposto dalla curva B del Napoli fuori dallo stadio San Paolo. I campani, su indicazione dell’Asl, non sono partiti per Torino dove avrebbero dovuto giocare questa sera il posticipo della terza giornata di Serie A.

Matteo Salvini, leader della Lega

“Il ministro della Salute, litigando col ministro dello Sport, dice che Juve-Napoli non si gioca e che la scuola e’ piu’ importante del calcio. Giusto. A questi signori qualcuno puo’ ricordare che stanno governando insieme al fantasma Azzolina, grazie a cui migliaia di studenti non vanno ancora a scuola perche’ mancano insegnanti, collaboratori scolastici, aule e banchi?”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge un post scriptum: “Se anche nel calcio esistono delle regole che prevedono che si giochi, tutti le devono rispettare”.