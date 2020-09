0 Facebook De Laurentiis positivo al Covid, il virologo Crisanti: “È stato irresponsabile” Cronaca 11 Settembre 2020 12:19 Di redazione 2'

“Aurelio De Laurentiis, un irresponsabile“, così il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia presso l’Università di Padova, ha definito il Presidente del Napoli. De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19 e poche ore prima di ricevere l”esito del test, ha preso parte all’incontro della Lega Calcio a Milano.

Al presidente azzurro si imputa il fatto che avesse avvertito dei sintomi e, nonostante questo, ha comunque deciso di prendere parte alla riunione. Il virologo Crisanti, ospite della trasmissione “Agorà”, in onda su Rai tre, ha commentato la questione, condannando il comportamento del patron del Napoli. “Una persona che sta male dovrebbe rimanere a casa, specie in queste situazioni“.“Una persona come lui dovrebbe dare esempio avendo una elevata visibilità”.

Il sindaco de Magistris attacca De Laurentiis

Il numero uno del Napoli, in sua difesa, ha dichiarato di non aver attribuito i sintomi a un possibile contagio di Covid, credendo di aver fatto indigestione di ostriche. In tanti si sono espressi sulla polemica legata al suo comportamento, anche il sindaco Luigi de Magistris, ha definito “censurabile”, la scelta di De Laurentiis, di sorvolare sui sintomi e partecipare all’incontro con i venti presidenti delle società di serie A.