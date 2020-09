0 Facebook Coronavirus, paura a Villaricca, 11 contagi in un giorno: “Drammatico ritorno dalle vacanze” Cronaca 8 Settembre 2020 09:59 Di redazione 2'

E’ il sindaco di Villaricca, Rosario Punzo, a fare il punto sulla situazione dei contagi da Coronavirus a Villaricca, spiegando come questo sia il momento di fare attenzione. Mentre la Campania ha registrato un incremento di nuovi casi, preoccupa anche la situazione del comune nel Napoletano dove ci sono stati in un solo giorno 11 contagi, il bilancio degli attualmente positivi sale a 23, 22 in isolamento domiciliare e un ricovero in ospedale.

A spiegare cosa è accaduto è stato il primo cittadino che ha sottolineato come si tratti di contagi familiari. In un lungo post ha invitato i cittadini a fare attenzione, ribadendo come l’utilizzo della mascherina sia fondamentale per contrastare il contagio.

Il messaggio del sindaco di Villaricca

“Undici nuovi contagiati a Villaricca. Il bilancio sale a 23 contagiati complessivi, di cui 1 ospedalizzato e 22 in isolamento domiciliare. Si tratta in larga parte di contagi familiari. Un drammatico ritorno dalle vacanze che purtroppo nessuno poteva gestirne gli effetti; combattiamo, come spesso ripeto, un nemico invisibile e fino a quando non arriverà il vaccino dobbiamo essere consapevoli che in nessun caso possiamo abbassare la guardia come purtroppo accaduto durante i mesi estivi, soprattutto nelle località di vacanza. I controlli servono ma fino ad un certo punto perché è impossibile controllare ogni minuto della giornata il comportamento di ogni singolo cittadino. L’unico deterrente è la responsabilità personale. Capisco che è complicato, capisco che può essere fastidioso indossare la mascherina e preoccuparsi in ogni istante dell’igiene delle mani; capisco che è complicato, soprattutto per i più giovani, rispettare il distanziamento sociale ma queste misure restano l’unico vero deterrente per arginare una nuova avanzata della pandemia. Il mio appello è sempre lo stesso, limitare i contatti sociali, rispettare rigorosamente il distanziamento e indossate sempre la mascherina. Dalla responsabilità personale, dal rispetto di queste norme dipende l’evolversi della situazione”, questo il lungo post del sindaco Punzo.

Il post della sindaca di Villaricca