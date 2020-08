0 Facebook Sesso in auto sulla Statale in pieno giorno: i residenti chiamano i carabinieri Cronaca 20 Agosto 2020 13:25 Di redazione 1'

Follia sulla Statale Cilentana, questa mattina due amanti in preda alla passione, si sono lasciti andare ad effusioni spinte nel bel mezzo della strada e alla luce del sole. I due hanno accostato e incuranti delle macchine che gli sfrecciavano accanto, hanno dato sfogo alla passione.

E’ accaduto tra le uscite di Agropoli Nord e Agropoli Sud, in direzione di Salerno. La macchina è stata in sosta per oltre quaranta minuti.

I residenti hanno allertato i carabinieri

Alcuni residenti della zona, testimoni delle effusioni dei due, hanno allertato le forze dell’ordine, dal momento che sul posto si trovavano anche dei bambini. All’arrivo dei carabinieri però la coppia era già ripartita, facendo perdere le proprie tracce.