Paura ad Avellino, dove una bimba di appena un anno ha rischiato di morire annegata all’interno di un grosso recipiente di acqua. E’ accaduto a Montella.

Bimba cade in acqua

La mamma a causa del blocco all’erogazione idrica per problemi agli impianti, aveva riempito un recipiente d’acqua, in modo da avere una scorta per la giornata. Improvvisamente la piccola si è avvicinata al recipiente cadendo all’interno. La mamma si è accorta della piccola a testa in giù nell’acqua e ha subito allertato i soccorsi.

La bimba è stata trasportata in ambulanza al Moscati di Avellino. Qui, i medici dopo averla stabilizzata e intubata hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Santobono di Napoli. La piccola aveva i polmoni pieni di acqua.