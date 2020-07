0 Facebook Crede di avere il covid, 13enne si isola nella sua cameretta e muore Cronaca 21 Luglio 2020 13:12 Di redazione 2'

Temeva di aver contratto il coronavirus, così si è chiuso nella sua cameretta per non contagiare il resto della famiglia ed è morto da solo nel suo letto. La vittima è un ragazzino di 13, il suo nome è Maxx Cheng, di Claremont in California.

Credeva di avere il Covid-19

Il ragazzo ha iniziato ad avere forti dolori al petto, vomito, nausea e febbre. Credendo che avesse il covid la mamma lo ha fatto sottoporre al test, ma è risultato negativo. Il giovane però temendo di contagiare la sua famiglia ha continuato ad isolarsi, preferndo rimanere chiuso nella sua cameretta.

Sembrava stare meglio

Secondo quanto riporta il Daily Mail è stato trovato dalla famiglia, riverso nella suo letto. I familiari hanno dichiarato che stava migliorando, la febbre stava passando e la tosse diminuendo ma all’improvviso qualcosa è andato storto e i genitori lo hanno trovato privo di sensi in camera sua.

Sconvolti per la morte del 13enne la famiglia aspetta gli esiti dell’autopsia che chiariranno le cause del decesso. Maxx era sempre stato in forma e in buona salute prima di ammalarsi era uno sportivo e faceva parte persino della squadra di nuoto locale. Un vero giallo su cosa possa essere accaduto al ragazzo, in queste ore stanno procedendo le indagini.