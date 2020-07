0 Facebook Omicidio del sabato sera, uomo ucciso all’interno del suo appartamento Cronaca 19 Luglio 2020 14:05 Di redazione 1'

Mistero per l’uccisione di un uomo avvenuta sabato sera a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Intorno alle 23.30 è stato dato l’allarme per una persona che non rispondeva e che non apriva la porta del suo appartamento.

Ucciso un uomo a Sansepolcro

Sono quindi intervenuti l’ambulanza e i Vigili del Fuoco. All’apertura della porta è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 64 anni che era stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Il medico del 118 ha confermato il decesso.

Giunti nell’appartamento i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e hanno avviato un’indagine per risalire ai colpevoli, per ora si disconosce il movente dell’omicidio.