Napoli, padre disperato fermato i passanti: "Volete questa neonata?" Cronaca 22 Aprile 2020

Una storia drammatica dal centro di Napoli. Gli agenti e ufficiali della Tutela emergenze sociali e minori della polizia locale di Napoli, diretta dal capitano Sabina Pagnano, durante le attività connesse all’emergenza epidemiologica hanno ricevuto un’allarmante segnalazione relativa ad un uomo che si aggirava in strada con una neonata nel popoloso quartiere del quartiere Vasto con l’intenzione di affidarla ad estranei perché, riferiva, di non essere in grado di accudire la figlia per motivi di lavoro.

I CITTADINI

I cittadini preoccupati da queste allarmanti affermazioni, hanno allertato la Polizia Locale che, rintracciato l’uomo, hanno fin da subito notato il forte stato di disperazione del soggetto che inevitabilmente lo trasferiva alla stessa neonata tra le sue braccia che non cessava di piangere.

IL 118

Gli operatori hanno quindi allertato il 118 per verificare le condizioni di salute della piccola, e nel contempo, con capacità professionale di ascolto, hanno incominciato a colloquiare con l’uomo per tentare di comprendere i motivi della sua drammatica decisione. Questi, in forte stato emotivo ma deciso nelle sue intenzioni, raccontava che la madre della bambina, tossicodipendente, si era allontanata senza alcuna spiegazione da giorni, lasciandolo solo a prendersi cura della piccola e pertanto voleva affidare la figlia a qualcuno.

L’OSPEDALE SANTOBONO

Gli agenti pertanto, riscontrato che l’uomo non mostrava alcun ripensamento in merito all’abbandono della piccola di soli due mesi, sono stati costretti ad avviare l’iter per la messa in tutela della neonata che veniva ricoverata e affidata alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santobono in attesa delle decisioni della competente Procura per i Minorenni di Napoli.

LE ATTIVITÀ’ INVESTIGATIVE

Dalle prime attività investigative gli agenti sono riusciti a risalire all’identità della madre, tutt’ora risultante irreperibile per la quale è stata avviata una fase di ricerca. La polizia Locale infine, a garanzia della tutela della piccola, ha predisposto tutte le opportune attività di concerto con la Procura per i Minori, oltre ad aver allertato i servizi sociali competenti.

L’ASSESSORE

“Voglio complimentarmi a nome di tutta l’Amministrazione con gli agenti di polizia locale intervenuti positivamente in una situazione così difficile e delicata. La tempestività e professionalità dell’intervento confermano ancora una volta il grande e quotidiano impegno a tutela dei più fragili del nostro Corpo di polizia. Grazie al lavoro fatto ora la piccola è al sicuro ed ha iniziato un percorso protetto” Dichiara l’Assessore Alessandra Clemente.