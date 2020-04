0 Facebook Dramma ad Avellino, Lucia e Cecilia Marra trovate morte in casa, ipotesi suicidio Cronaca 8 Aprile 2020 09:35 Di redazione 1'

Sono state trovate entrambe morte nella casa in cui vivevano nella periferia di Salza Irpina, in provincia di Avellino. Si tratta di Lucia e Cecilia Marra, rispettivamente 53 e 55 anni. A fare la scoperta sono stati i carabinieri allertati da alcuni abitanti, che si erano insospettiti di non aver più visto le sorelle.

Lucia e Cecilia Marra trovate morte in casa

Così hanno prima provato a bussare, ma non ricevendo alcuna risposta, hanno forzato la porta per entrare e poi hanno fatto la triste scoperta. Erano in camera da letto riverse sul pavimento, per terra c’erano alcune medicine che prendevano. Da qui l’ipotesi che la morte possa essere stata provocata da un sovra dosaggio.

Lucia e Maria avevano altre tre sorelle, tutte però vivono lontano da Salza. Le donne sono state trovate vestite, come se fossero pronte ad uscire. Intanto il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire l’esatta dinamica del decesso. La tumulazione avverrà solo dopo che sarà effettuato il tampone del Coronavirus.