0 Facebook Giugliano piange la morte di Fausta, giovane madre portata via da un brutto male Cronaca 3 Aprile 2020 16:16 Di redazione 1'

Ancora una vittima della Terra dei Fuochi. La comunità di Giugliano piange la scomparsa di Fausta, madre di 41 anni, deceduta a causa di un brutto male. Un altro dolore in un momento d’emergenza.

Lutto a Giugliano per la morte di Fausta

Moglie e madre di due ragazzi, purtroppo non potrà esserci la cerimonia funebre a causa dei divieti imposti dal Dpcm per l’emergenza Coronavirus. Resta, però, il ricordo delle tante persone che conoscevano Fausta, che stanno scrivendo messaggi di dolore sui social.

Fausta era una madre amorevole e una moglie presente, così la descrive chi le voleva bene. Tantissime le parole di cordoglio per la famiglia. “Sarai un angelo bellissimo, veglia sulla tua famiglia”, “No mamma mia che dispiacere anche tu volata via r.i.p. Fausta proteggi la tua famiglia e le tue figlie come hai sempre fatto”, questi ed altri i messaggi in suo ricordo.