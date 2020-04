0 Facebook Coronavirus a Napoli, storia di un dirigente di Polizia: “Io guarito, ma un mio amico è morto, temo di averlo contagiato” Cronaca 1 Aprile 2020 12:52 Di redazione 2'

C’è chi guarisce e chi purtroppo non ce la fa. Questo è lo scenario che sta vivendo l’intero Paese e causa dell’emergenza Coronavirus. E la storia di un dirigente di polizia, raccontata al Corriere del Mezzogiorno, è la dimostrazione di come questo virus possa essere letale.

“Sono guarito dal Coronavirus, ma temo di aver contagiato un amico che è morto”

Quest’uomo, dirigente di Polizia di 60 anni, ha raccontato di aver contratto il Coronavirus e di essere finalmente guarito. Un suo amico, un funzionario della Prefettura, però, non ce l’ha fatta, è deceduto qualche giorno fa e lui teme che l’abbia contagiato. L’aveva incontrato la mattina del 4 marzo, lo stesso giorno che ha deciso poi di recarsi all’ospedale Cotugno perché temeva di essere stato contagiato.

Il racconto

“La mattina del 4 marzo, poche ore prima che decidessi di andare al Cotugno, feci visita a un caro amico, funzionario di Prefettura. Andammo al bar, prendemmo il caffè, poi lui ricevette la chiamata di un conoscente comune e mi passò il cellulare perché lo salutassi. Pochi giorni fa il mio amico è morto a causa del virus. E io ho il dubbio atroce di averglielo trasmesso”, questo il racconto.

Come ha capito di avere il Coronavirus

Inizialmente credeva si trattasse di spossatezza, poi di un’influenza, finché non ha cominciato ad avere sintomi più acuti che l’hanno spinto a recarsi al pronto soccorso del Cotugno: “La preoccupazione è arrivata il terzo giorno che mi sono svegliato con la febbre. Dopo aver salutato il mio amico viceprefetto, all’improvviso, mi sono detto: questo è il corona virus. E in auto, da solo, ho raggiunto il pronto soccorso del Cotugno”.

Il dirigente oggi è guarito, ha spiegato che crede di essersi contagiato a una cena a Posillipo, dove ha incontrato tanti amici e stretto molte mani, quando in Campania ancora non si parlava d’emergenza. Ha raccontato che la sua vita è cambiata, in ospedale ha compreso cosa conta davvero nella vita. Ha un solo grande senso di colpa, crede di aver contagiato il suo amico.