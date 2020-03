0 Facebook Covid19, ha perso la madre ed è intubato: il dramma di Piero Chiambretti Le condizioni del conduttore Mediaset ricoverato da due settimane presso l'ospedale Mauriziano di Torino. Giorni fa il decesso della mamma Salute 29 Marzo 2020 12:15 Di redazione 1'

È stata Wilma Ghia con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, a raccontare come sta Piero Chiambretti. Il conduttore Mediaset sta vivendo il calvario del coronavirus. Due settimane è scattato il ricovero in ospedale per lui e la mamma Felicita.

Purtroppo, a 84 anni, dopo pochi giorni dall’arrivo al Mauriziano di Torino la donna è deceduta. Chiambretti invece sta lottando nonostante sia stato intubato e pare si trovi nel reparto di rianimazione.

Le reali condizioni di salute del conduttore non sono conosciute. Vi è sull’argomento il massimo riserbo. “Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero. Aver perso Felicita nello stesso ospedale ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro”, ha concluso Wilma Ghia.