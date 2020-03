0 Facebook Covid19, l’idea di Mattarella: sanzioni più severe e decreti prorogabili fino al 31 luglio Può arrivare ed essere firmato a breve un Decreto del Presidente della Repubblica sulle norme e le restrizioni in corso. Ordine tra Governo e regioni Politica 24 Marzo 2020 16:13 Di redazione 2'

Sarà un decreto legge emanato dal presidente della Repubblica a uniformare le regole imposte in questi giorni nei decreti del governo. Sarà discusso oggi in Consiglio dei ministri e riguarderà l’intero territorio nazionale. È il Decreto legge che potrebbe emanare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’obiettivo principale è quello di mettere ordine tra il raggio di azione del Governo con quello delle singole regioni. Queste ultime potranno legiferare nei confini costituzionali legittimi e garantiti e l’Esecutivo avrà sette giorni di tempo per confermare eventuali dispositivi locali.

È stato inoltre previsto l’inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi infrangerà le norme con una, “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3“.

Potrebbe anche essere varata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nei casi di negozi o attività commerciali aperti senza autorizzazione. Infine l’ipotesi di prorogare – nel caso in cui sarà necessario – tali restrizioni fino al 31 luglio.

“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, una o più misure tra quelli cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus“.