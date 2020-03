0 Facebook Caso sospetto di covid19, Gaetano muore in ospedale: febbre e problemi respiratori ma niente tampone Gaetano Damiano, 50 anni, era un commerciante di pellami originario del beneventano ma residente a Mercato San Severino Cronaca 24 Marzo 2020 14:02 Di redazione 1'

La febbre alta, poi i problemi respiratori che l’hanno costretto al ricovero urgente e addirittura all’intubazione in terapia intensiva. Fino al tragico epilogo. Gaetano Damiano 50enne beneventano ma residente nella provincia di Salerno a Mercato San Severino è deceduto presso l’ospedale Fucito.

Per lui si sospetta un possibile caso di coronavirus ma come riportato da Il Mattino non è stato possibile effettuare il test del tampone. In totale Gaetano Damiano ha vissuto sei giorni di forte influenza. I sintomi sembrerebbero indicare un contagio causato da covid19 ma senza la verifica del tampone è impossibile averne la certezza.

Gaetano, ex ufficiale dell’Esercito, era un commerciante di pellami e si spostava spesso per lavoro. Uno dei suoi ultimi viaggi l’ha fatto in Pakistan sempre per motivi d’affari. Gaetano ha lasciato una moglie e due figli.