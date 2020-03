0 Facebook Funerali Ugo Russo, l’ultimo saluto al quindicenne domenica 8 marzo Cronaca 6 Marzo 2020 21:04 Di redazione 2'

Stabilita la data dei funerali di Ugo Russo. La cerimonia si terrà domenica 8 marzo alle ore 16.30 presso la chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori ai Quartieri Spagnoli. In questo venerdì è stata eseguita l’autopsia sulla salma del giovane quindicenne, ucciso da un carabiniere nella notte di sabato, mentre provava a fargli una rapina.

Dove si terranno i funerali di Ugo Russo

La famiglia del ragazzo è originaria dei Quartieri Spagnoli, per questo motivo hanno scelto il dedalo dei vicoli alle spalle di via Toledo per l’ultimo saluto a Ugo Russo. Intanto, si attendono i risultati dell’esame autoptico che chiariranno la dinamica di quanto accaduto sabato notte in via Generale Orsini, nel quartiere di Santa Lucia.

Il carabiniere che ha sparato, un giovane di 23 anni, è indagato per omicidio volontario. Il giovane di 17 anni che era con Ugo la sera della tentata rapina, invece, è in stato di fermo all’interno di una comunità di recupero. La famiglia di Ugo Russo chiede che sia fatta giustizia, mentre il legale del militare sostiene che il suo assistito abbia agito per difesa. Soltanto i risultati dell’autopsia e l’esame balistico faranno luce sull’uccisione del quindicenne.