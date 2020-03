0 Facebook Grande cuore del Sud, pizzaiolo campano regala pizze agli infermieri di Milano a lavoro per i contagi da Coronavirus News 5 Marzo 2020 13:48 Di redazione 2'

E’ nei momenti di difficoltà che emergono le storie di solidarietà, quelle che piace raccontare e leggere, quelle che servono a farci capire come l’unione serva a superare le crisi. Questa è la storia di Nanni Arbellini, pizzaiolo campano trapiantato a Milano, dove ha una pizzeria, Pizzium, in via Procaccini.



Questo giovane pizzaiolo, proprio mentre i contagi da Coronavirus iniziavano a crescere in modo esorbitante a Milano, ha deciso di preparare pizze gratis da portare agli infermieri degli ospedali milanesi, sovraccaricati di lavoro a causa dei numerosi ricoveri. Così su Facebook ha scritto: “Leggevo di tanti infermieri che non stanno neanche mangiando. Alle 14 in via procaccini 30 prepareremo le pizze da portare agli ospedali coinvolti”.

Poi ha cercato di coinvolgere quante più persone possibili affinché l’intervento fosse capillare e interessasse tutte le strutture sanitarie milanesi: “Taggatemi qui sotto tutti quelli che conoscete che lavorano negli ospedali coinvolti, in modo da poter lasciare loro le pizze. Chiedo aiuto per la distribuzione, volontari raggiungetemi in via procaccini alle 13.30. Non cerco complimenti, solo volontari per portare le pizze, individuazione degli ospedali coinvolti e persone dell’ospedale a cui consegnare le pizze”.

Un’altra iniziativa di Nanni Arbellini

Un uomo, Nanni, che non era alla ricerca di notorietà, ma che ha voluto semplicemente lanciare un’iniziativa solidale, contribuire nel suo piccolo a dare una mano in un momento di estrema difficoltà. Il pizzaiolo campano, ha anche lanciato un’altra iniziativa rivolta ai ristoratori, invitandoli tutti a unirsi in un’organizzazione l'”Unione dei Brand della Ristorazione Italiana“, un’associazione nata con l’obiettivo di dare un segnale di presenza sul territorio e di adesione a quanto indicato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, sulle misure da adottare per evitare il contagio da Coronavirus.