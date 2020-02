0 Facebook Suppletive a Napoli, è Sandro Ruotolo il nuovo senatore: vince il giornalista News 24 Febbraio 2020 00:21 Di redazione 2'

E’ Sandro Ruotolo a vincere le elezione suppletive tenutesi a Napoli. Sarà il giornalista napoletano a prendere il posto del senatore scomparso, Franco Ortolano. Alle 23 sono state chiuse le urne, a vincere è l’astensione, hanno votato il 9,52% degli elettori. Il risultato si è compreso già dai primi spogli, con Ruotolo che ha superato da subito i suoi rivali.

Il neo-senatore eletto alle suppletive a Napoli, ha dedicato la vittoria a chi combatte a Malta per fare luce sulla morte di Daphne Caruana Galizia, giornalista e blogger maltese impegnata in numerose inchieste e attiva contro la corruzione, assassinata in un attentato dinamitardo nell’ottobre del 2017.

Cinque i candidati scelti dalle varie forze politiche. I Cinquestelle hanno schierato Luigi Napolitano, scelto dagli iscritti a Rousseau, mentre il centrosinistra ha sperimentato un’inedita alleanza con Dema, il movimento del sindaco de Magistris, candidando – senza simboli di partito – il giornalista anticamorra Sandro Ruotolo. Lega, Fi e Fdi hanno sostenuto Salvatore Guangi, che arrivò secondo nel collegio due anni fa. In corsa anche Potere al Popolo, con lo storiografo 74enne Giuseppe Aragno e Riccardo Guarino, avvocato, per la civica Rinascimento Partenopeo.

Si è votato in 444 sezioni cittadine delle seguenti zone elettorali: Arenella, Barra, Miano, Piscinola – Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero. Sandro Ruotolo con 299 schede scrutinate su 444 ha ottenuto il 49,48% dei voti, seguito da Guangi con il 21,49%, aggiudicandosi così la vittoria certa.