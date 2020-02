0 Facebook Viola il divieto di lasciare il paese del focolaio e torna in Irpinia. È in quarantena con la famiglia Cronaca 23 Febbraio 2020 00:19 Di Umberto Russo 1'

Una famiglia dell’avellinese, probabilmente di Montefusco, ha violato il divieto di allontanarsi dall’area focolaio del coronavirus in Italia del lodigiano ed ha raggiunto il centro irpino. La famiglia e’ stata raggiunta e posta in quarantena. Non e’ risultata tuttavia positiva al virus. Ne viene data notizia nel corso della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte dopo il cdm straordinario