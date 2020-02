0 Facebook Chi è la prima vittima del coronavirus in Italia: si chiamava Adriano Trevisan Cronaca 22 Febbraio 2020 00:08 Di redazione 1'

La prima vittima del coronavirus in Italia è un uomo di 78 anni, si chiamava Adriano Trevisan ed era originario di Vo’ Euganeo.

E’deceduto in Veneto a causa dell’infezione da Coronavirus. Era un ex titolare di una piccola impresa edile, aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vo’.

Mentre i contagi in Italia aumentano, il presidente del Consiglio ha partecipato assieme ai ministri Speranza e Di Maio al compitato operativo della Protezione Civile, riunitosi per comprendere la strategia da attuare a seguito dei contagi verificatisi in Italia. In collegamento telefonico ci sono anche i governatori del Veneto e della Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana.