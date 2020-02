0 Facebook Ultim’ora. È morto Kirk Douglas, l’ultima vera leggenda di Hollywood Spettacolo 6 Febbraio 2020 00:58 Di Marta Ricciardi 1'

È morto Kirk Douglas, l’attore premio Oscar (nel 1996), uno degli ultimi grandi testimoni di quella Hollywood dei tempi d’oro. Kirk aveva compiuto proprio a dicembre 103 anni. A darne l’annuncio è il figlio Michael attraverso la sua pagina Facebook, citando anche i fratelli Joel, Peter ed Eric:

“È terribilmente triste per me e mio fratello annunciare che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore che apparteneva al periodo d’oro del cinema, un modello di riferimento. Ma per me e i miei fratelli è stato semplicemente un papà, per Catherine un suocero meraviglioso, un nonno amato per i suoi nipoti e uno splendido marito per sua moglie Anna“.