Maltempo, cade albero e colpisce un uomo. Inutili i soccorsi muore un 65enne News 6 Febbraio 2020 Di Umberto Russo

Un uomo di circa 65 anni ha perso la vita a Cava de Tirreni (Salerno) in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L’anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de Tirreni