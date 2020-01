0 Facebook Castel Volturno, arrestato il patron della casa di cura Pineta Grande Vincenzo Schiavone Cronaca 23 Gennaio 2020 10:54 Di redazione 1'

In manette Vincenzo Schiavone, amministratore della struttura sanitaria ‘Casa di cura Pineta Grande’. Come riporta casertaNews.it, l’operazione del nucleo investigativo Carabinieri di Caserta ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Divieto di dimora invece per Domenico Romano, tecnico di parte della struttura sanitaria e sospensione dell’esercizio dei pubblici uffici per un anno per Giuseppe Schiavone, funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta.