Coppa Italia, il Napoli elimina la Lazio e torna a vincere al San Paolo Un Insigne combattivo e una squadra che a fine partita va a cantare sotto la curva. I tifosi hanno sostenuto i ragazzi per tutti i 90 minuti 22 Gennaio 2020

Un Napoli confusionario dal punto di vista del gioco ma combattivo per 95 minuti. Una squadra che ancora ha evidenti difficoltà in fase difensiva ma che si è battuta fino alla fine. Un gruppo al quale è bastato un gol e un pizzico di fortuna per battere un’ottima Lazio e accedere alle semifinali di Coppa Italia.

Le scene più belle e che forse hanno dimostrato quanto si stia formando la mano di Gennaro Gattuso (almeno dal punto di vista del carattere e della determinazione) sono state due: la prima si è vista quando il capitano Lorenzo Insigne (che ha segnato il gol partita) dopo un recupero difensivo ha incitato i tifosi.

La secondo si è verificata a fine partita, quando tutta la squadra è tornata a cantare e saltare sotto la curva, davanti ai propri tifosi che finalmente hanno incitato di nuovo i propri calciatori. E forse, l’aspetto più importante della serata è stato proprio questo: l’essere tornati a vincere tra le mura amiche del San Paolo.