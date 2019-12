0 Facebook Bufera di vento su Napoli: crollano alberi e cartelloni pubblicitari. Auto danneggiate La conta dei danni già nelle prime ore di questa mattina. Il vento non accenna a placarsi Napoli Città 22 Dicembre 2019 10:04 Di redazione 4'

Dopo le ore di maltempo che si sono abbattute sulla Campania nella giornata di ieri, oggi è la volta della bufera di vento. Già dalle prime ore dell’alba su Napoli e sulla Campania tutta,venti fortissimi stanno soffiando provocando disagi in tutta la regione.

Crollano alberi e cartelloni pubblicitari, distrutte persino alcune vetrate di portoni e danneggiate alcune auto parcheggiate nella notte al di sotto di alberi o costoni.

In tutta la città e fino alla zona flegrea, la conta dei danni è importante ed il vento non accenna a placarsi nonostante la giornata di sole.

Tromba d’aria a Pozzuoli

Una tromba d’aria che ha interessato l’intera area flegrea alle prime ore del mattino ha provocato la caduta di una quindicina di alberi d’alto fusto e di numerosi cartelloni pubblicitari. Le situazioni piu’ critiche a Pozzuoli alta dove un albero di alto fusto di un parco privato, lungo via Terracciano, e’ stato sradicato dal forte vento e si e’ abbattuto sulla rampa di accesso dell’ASL Napoli1 dove c’e’ l’ufficio del medico di guardia. Distrutta un auto che vi era parcheggiata ed interdetto il passaggio veicolare e pedonale all’ufficio. Attivato per l’utenza un ingresso di servizio. Sul posto i tecnici del comune ed i Vigili del Fuoco.

Alberi crollati anche sulla statale Domitiana, in via Campi Flegrei, e nei viali del quartiere di Monterusciello. Non si lamentano danni a persone. La circolazione veicolare e’ garantita con limitazione di velocita’. Problemi anche a Licola, nei pressi del depuratore, dove la circolazione stradale e’ ostruita dai blocchi divisori del rondeau e dalla caduta dei cartelloni. Sul posto squadre della Protezione civile e polizia municipale.

Danni anche alle coperture di immobili sia in via Solfatara che a Monterusciello. La guaina e’ stata letteralmente divelta con infiltrazioni d’acqua nelle strutture. Destabilizzate dal vento anche le strutture del mercato ittico e dell’ortofrutta al dettaglio in via Fasano.

Alcuni gazebo sono stati abbattuti. Operatori sorpresi mentre si apprestavano ad allestire i banchetti per le festivita’ natalizie. Situazioni di criticita’ anche a Quarto per i cartelloni crollati lungo via Campana e corso Italia. Impercorribile via Cuccaro allagata da melma e fango venute giu’ dalle colline.

Zone colpite dal maltempo

La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività inviando tecnici e volontari nelle numerose aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Criticità interessano particolarmente la Costiera Amalfitana. Una frana ha provocato disagi in via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello; al momento, non vengono segnalati feriti o danni, ma i vigili del fuoco stanno provvedendo a fare evacuare i cittadini della zona.

A Scala e Atrani si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone, e il sindaco, Luciano De Rosa, ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici, liberando via dei Dogi in via precauzionale. A Minori, Amalfi, Cetara dove la situazione è critica per una esondazione che sta interessando il centro cittadino. In prefettura a Salerno è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi al quale prenderà parte anche il vicepresidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola insieme alla Protezione civile della Regione Campania. I collegamenti con la Costiera sono già compromessi dalla frana della settimana scorsa a Maiori.

